Schiavone out al primo turno, Sara Errani dà forfait per un problema muscolare

Cattive notizie per il tennis italiano femminile in quel di Hobart (Australia): Francesca Schiavone e Sara Errani non hanno superato il primo turno del torneo australiano. La milanese è stata sconfitta da Jana Fett, giocatrice proveniente dalle qualificazioni n.340 del mondo, con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 18 minuti di partita mentre la Errani ha dato forfait per un risentimento muscolare alla coscia sinistra che le ha impedito di scendere in campo contro la giapponese Risa Ozaki.

Si spera che le condizioni dell’emiliana non siano così serie e possa prendere parte agli Australian Open programmati dal 16 al 29 gennaio.

Venendo al match della Schiavone, la leonessa è costretta a rincorrere fin dal secondo game. La croata, infatti, va avanti di un break, volando 3-1 ed avendo altre due opportunità per ampliare il proprio vantaggio. Francesca reagisce annullando le due chance ed ottenendo nel gioco successivo il controbreak, lasciando poco spazio alla rivale. Sfortunatamente il servizio non assiste la nostra portacolori venendo così trafitta ancora una volta dalla rivale. Un gap, stavolta, letale per l’italiana che perde 6-3 la prima frazione.

Nel secondo parziale, l’avvio è da incubo per la vincitrice del Roland Garros 2010: due break e sotto 3-0 in un battibaleno. La Schiavone si scuote accorciando le distanze (3-1) e conquistando il parziale controbreak ma è una pia illusione. Nel settimo gioco infatti la Fett strappa a zero la battuta all’azzurra chiudendo la sfida 6-2.

