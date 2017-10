Wta Hong Kong: esordio ok per Svitolina e Wozniacki

Hong Kong (Cina), 10 ott. (LaPresse) - Dopo Venus Williams, debutto vincente anche per Elina Svitolina e Caroline Wozniacki al 'Prudential Hong Kong Tennis Open', torneo Wta da 250mila dollari di montepremi che si disputa sui campi in cemento della metropoli asiatica. L'ucraina, numero 3 Wta (wild card), impegnata nella lotta per il trono mondiale, ha superato con il punteggio di 6-4 7-6(2) la kazaka Zarina Diyas, numero 62 Wta. Terza testa di serie e campionessa in carica, la danese numero 6 Wta, ha rifilato un doppio 6-1 alla canadese Eugenie Bouchard, numero 79 del ranking mondiale, sempre più in crisi di risultati.