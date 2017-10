Wta Hong Kong: Gavrilova-Pavlyuchenkova in finale

Hong Kong, 14 ott. (LaPresse) - Saranno Daria Gavrilova ed Anastasia Pavlyuchenkova le protagoniste della finale di domenica al 'Prudential Hong Kong Tennis Open', torneo Wta International in corso sui campi in cemento della metropoli asiatica. L'australiana, numero 22 del ranking e settima testa di serie, ha battuto per 6-0 7-5, in un'ora e 22 minuti di gioco, la statunitense Jennifer Brady, numero 70 del ranking mondiale. La russa, numero 21 Wta e sesta testa di serie, si è imposta in 6-3, 6-4, in poco meno di un'ora ed un quarto di partita, sulla cinese Qiang Wang, numero 48 del ranking.