WTA Hong Kong: Svitolina si ritira

Hong Kong (Cina), 12 ott. (LaPresse) - Forfait dell'ucraina Elina Svitolina poco prima dei quarti di finale del "Prudential Hong Kong Tennis Open", torneo Wta International da 250mila dollari di montepremi che si disputa sui campi in cemento della metropoli asiatica. La numero 3 Wta (wild card) e prima favorita del torneo, in corsa per il trono mondiale, ha lasciato via libera alla statunitense Nicole Gibbs, numero 114 Wta.