WTA Istanbul, la grinta non basta alla Errani: eliminata da Elise Mertens in tre set

Finisce al secondo turno l’avventura di Sara Errani al torneo WTA di Instabul. Sulla terra rossa della capitale turca, la giocatrice azzurra lotta per quasi tre ore contro la belga Elise Mertens, numero 6 del seeding e 65 del mondo, ma alla fine esce sconfitta. 7-6(3) 3-6 6-3 il risultato per la 21enne, che ai quarti affronterà la vincente della sfida tra l’ungherese Timea Babos e la giocatrice di casa Cagla Buyukakcay.

Entrambe le giocatrici iniziano in modo molto falloso. Mertens concede il break in apertura con tre doppi falli consecutivi, ma Errani le restituisce immediatamente il favore. L’italiana perde la battuta anche nel sesto gioco, ma è brava a riprendersela subito con una risposta aggressiva sulla seconda della belga (4-3). Le due ragazze lottano ma è una partita a chi sbaglia di meno: l’azzurra fa il break per la terza volta, serve per il match sul 5-4 ma cede la battuta a zero. Nel dodicesimo gioco, Sara deve anche fronteggiare due set point che però riesce ad annullare. La naturale fine è dunque il tie-break: Errani perde subito per due volte la battuta e va sotto 4-0, prima di perdere per 7 punti e 3.

Nel secondo parziale però, Sarita riesce a convertire la rabbia per il set perso (e verso il pubblico, troppo “rumoroso”) portandosi subito avanti 3-1 con un break. Nel game successivo la romagnola cede il servizio a 0 ma riesce a riprendersi il break subito dopo. Errani prende l’iniziativa e riesce a comandare da fondo campo, vincendo il 71% dei punti giocati con la prima palla. L’azzurra annulla altre due palle break e chiude il set 6-3.

La partita è a questo punto apertissima ma Sara cade in un passaggio a vuoto ed in pochi minuti si trova sotto 4-0 nel terzo set. L’italiana non molla e continua a lottare su ogni palla: risale fino al 4-3, recuperando i due turni di servizio ed annullando a sua volta tre palle break all’avversaria. Proprio sul più bello però, Mertens torna a comandare con il rovescio, con cui alla fine trova la gran parte dei vincenti e riesce ad uscire dalla ragnatela di colpi orchestrata da Errani. La belga fa il break nell’ottavo gioco e chiude 6-3 in 2h e 45min.

Non basta dunque la grinta a Sara Errani, che saluta il torneo turco. L’azzurra lotta con tutte le sue forze, riesce a rimanere nella partita ma alla fine è costretta ad arrendersi, in una partita in cui sta sotto il 50% sia con la prima che con la seconda di servizio. In attesa di ritrovare la brillantezza dei giorni migliori qualche segnale positivo comunque c’è stato.