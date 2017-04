Tutto facile per la Errani a Istanbul: battuta la Su-Wei Hsieh al primo turno

Sara Errani avanza senza troppi problemi al secondo turno della TEB BNP Paribas Istanbul Cup, torneo Wta International con un montepremi di 250mila dollari in corso sul cemento di Istanbul. La giocatrice romagnola, numero 110 del ranking mondiale, reduce dal match di Fed Cup a Barletta contro Taipei, ha dominato al primo turno proprio contro una tennista di Taipei, Su-Wei Hsieh, numero 101 Wta, assente sulla terra pugliese: 6-,0 6-1 il punteggio in favore dell'azzurra, in 55 minuti di gioco.

Errani attende ora, al secondo turno, la vincente del confronto fra la belga Elise Mertens, numero 65 del ranking mondiale, e l'ucraina Kateryna Kozlova, numero 132 Wta, che si terrà mercoledì. La prima favorita del seeding è l'ucraina Elina Svitolina, numero 13 Wta, la seconda è l'ungherese Timea Babos, numero 30 del ranking mondiale.