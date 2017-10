Wta Linz: titolo a Strycova, Rybarikova ko in finale

La ceca Barbora Strycova è la vincitrice dell''Upper Austria Ladies Linz', torneo Wta International che si è concluso sul veloce indoor di Linz, in Austria. La 31enne di Plzen, numero 26 del ranking mondiale e seconda testa di serie, ha superato per 6-4 6-1, in un'ora e 27 minuti di gioco, la slovacca Magdalena Rybarikova, numero 28 Wta e prima favorita del seeding.