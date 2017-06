Camila Giorgi vola agli ottavi di finale, piegata Natalia Vikhlyantseva

Ottima prestazione di Camila Giorgi nel match valido per il primo turno del WTA di Birmingham (Gran Bretagna). L’azzurra, reduce dalle qualificazioni, ha fatto suo il confronto contro la russa Natalia Vikhlyantseva (n.77 del mondo), finalista a ‘s-Hertogenbosch (Olanda) qualche giorno fa, con il punteggio di 6-3 7-6 in 1 ora e 42 minuti di gioco. Grazie a questo successo l’italiana ottiene l’accesso agli ottavi di finale dove affronterà la teste di serie n.2 del torneo Elina Svitolina, vincitrice del torneo di Roma e giunta ai quarti di finale del Roland Garros 2017.

Nel primo set l’italiana gestisce sapientemente lo scambio. Il suo tennis “rischioso” sembra adattarsi bene all’erba britannica fiaccando spesso e volentieri i tentativi di difesa della sua giovane avversaria. Una superiorità che si tramuta in break nel sesto game quando, andando avanti 0-40, la marchigiana conquista il break. Sul 4-2, Camila non ha tentennamenti continuando a martellare di dritto e di rovescio e non concedendo pause al suo gioco. Il 6-3 in 37′ è la conseguenza di quanto visto.

Nel secondo parziale la musica non cambia ed è sempre la Giorgi a convincere maggiormente rispetto ad una Vikhlyantseva spesso in balia delle accelerazioni della tennista nostrana. Dopo aver annullato quattro palle break nel quinto game, c’è lo strappo in favore di Camila nel settimo gioco quando, infliggendo risposte pesanti, si porta in vantaggio 4-3. Sembra fatta per la tennista di Macerata. Nella fase calda, però, l’azzurra si complica la vita: prima fallisce un match point sul servizio perdendo la battuta e permettendo alla rivale di pareggiare sul 5-5, poi riconquistando ancora una volta un break di vantaggio, nel game successivo, spreca un’occasione per porre fine all’incontro. Si va al tie-break e stavolta l’italiana non si perde sul più bello chiudendo la sfida.

giandomenico.tiseo@oasport.it