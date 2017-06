Sorpresa Giorgi: batte la Svitolina in tre set e vola ai quarti di finale

Camila Giorgi, tennista numero 102 della classifica WTA, supera in tre set Elina Svitolina che del mondo è la numero 5 e nella Race è la numero 2. Sull'erba di Birmingham, in attesa di Wimbledon, l'italiana lancia qualchwe buon segnale. Vittoria confortante per lei, in tre set: 6-4, 4-6, 6-2.

Per lei è l'ottava vittoria contro una top ten: a Pechino 2012 aveva superato Sara Errani, agli US Open del 2013 Caroline Wozniacki, ad Indian Wells nel 2014 Maria Sharapova, a Roma nel 2014 Dominika Cibulkova, ad Eastbourne nel 2014 Victoria Azarenka, a Katowice nel 2015 Agnieszka Radwanska e pochi mesi fa a Praga, nel marzo 2017, Karolina Pliskova.