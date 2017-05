WTA Madrid: Bouchard elimina anche la Kerber

Madrid (Spagna), 10 mag. (LaPresse) - Eugenie Bouchard si qualifica per i quarti di finale del Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 5.924.318 euro in corso sui campi in terra battuta della Caja Magica di Madrid, in Spagna. La canadese, dopo aver battuto Maria Sharapova, ha avuto la meglio negli ottavi della tedesca Angelique Kerber, numero 2 del Mondo, costretta al ritiro sul 6-3, 5-0.