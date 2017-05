Wta Madrid: Halep batte Sevastova ed è prima finalista

Simona Halep è la prima finalista del 'Mutua Madrid Open', torneo Wta Premier Mandatory in corso sui campi in terra battuta della Caja Magica di Madrid, in Spagna. In semifinale la rumena, numero 8 del ranking mondiale e terza favorita del seeding, ha sconfitto per 6-2 6-3, in poco meno di un’ora ed un quarto di partita, la lettone Anastasia Sevastova, numero 22 del ranking mondiale. Per la Halep è la 23esima finale in carriera, la prima in questa stagione. La campionessa in carica attende ora la vincente del match tra la francese Kristina Mladenovic, numero 17 del ranking mondiale e 14esima testa di serie.