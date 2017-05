Wta Madrid, Halep prima semifinalista

Simona Halep è la prima semifinalista del 'Mutua Madrid Open', torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 5.924.318 euro in corso sui campi in terra battuta della Caja Magica di Madrid, in Spagna. La giocatrice rumena, numero tre del seeding, ha battuto la statunitense Vandeweghe con un doppio 6-1 in appena 59' di gioco. In semifinale Halep, che punta a confermare la vittoria di dodici mesi fa, affronterà la vincente della sfida Bertens-Sevastova.