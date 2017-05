WTA Madrid: Kerber agli ottavi, fuori Pliskova

Madrid (Spagna), 8 mag. (LaPresse) - Angelique Kerber si qualifica per gli ottavi di finale del 'Mutua Madrid Open', torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 5.924.318 euro in corso sui campi in terra battuta della Caja Magica di Madrid, in Spagna. La tennista tedesca, numero 1 del Mondo e del tabellone, ha battuto in tre set la ceca Katerina Siniakova per 6-2, 1-6, 7-5. La sorpresa del giorno è il successo della lettone Anastasija Sevastova sulla numero 2 del tabellone, la ceca Karolina Pliskova per 6-3, 6-3. Attesa per il big match della serata fra la russa Maria Sharapova e la canadese Eugenie Bouchard.