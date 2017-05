Wta Madrid: Kuznetsova in semifinale: Bouchard liquidata 6-4, 6-0

Madrid(Definito il quadro delle semifinaliste del 'Mutua Madrid Open', torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 5.924.318 euro in corso sui campi in terra battuta della Caja Magica di Madrid, in Spagna. Domani si giocheranno un posto in finale Kuznetsova e Mladenovic nella parte alta del tabellone: Halep e Sevastova in quella bassa. Kuznetsova, numero 9 del ranking mondiale ed ottava testa di serie, ha liquidato per 6-4,6-0, in poco più di un’ora e un quarto di una partita con poca storia Eugenie Bouchard, numero 60 Wta. La canadese, che aveva perso entrambe le sfide precedenti contro 'Sveta' è rimasta in partita solo per un set: troppo potente il tennis della Kuznetsova per le accelerazioni di 'Genie'.