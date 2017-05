Wta Madrid: Mladenovic sfiderà Halep in finale

Saranno Simona Halep e Kristina Mladenovic a contendersi sabato il trofeo del 'Mutua Madrid Open', torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 5.924.318 euro in corso sui campi in terra battuta della Caja Magica di Madrid, in Spagna. La francese, numero 17 del ranking mondiale e 14esima testa di serie, che sta vivendo la sua miglior stagione (ha vinto a San Pietroburgo il suo primo titolo Wta ed è stata finalista ad Acapulco e Stoccarda), ha battuto per 6-4 7-6(4) la russa Svetlana Kuznetsova, numero 9 del ranking mondiale ed ottava testa di serie, superando per la prima volta in tre sfide la 31enne di San Pietroburgo.

Per la Halep, campionessa in carica a Madrid, è la 23esima finale in carriera, la prima in questa stagione: 14 i trofei conquistati, l’ultimo a Montreal la scorsa estate. Finale numero sei per la Mladenovic, la terza in questa stagione dopo quella di San Pietroburgo, dove ha vinto il suo primo e fin'ora unico titolo Wta superando la Putintseva, ed Acapulco (stoppata dalla Tsurenko).