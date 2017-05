Wta Madrid: trionfo Halep, Mladenovic ko in finale

Madrid (Spagna), 13 mag. (LaPresse) - Simona Halep ha vinto il trofeo del Mutua Madrid Open, torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 5.924.318 euro in corso sui campi in terra battuta della Caja Magica di Madrid, in Spagna. La tennista rumena, numero 8 del ranking mondiale, ha battuto in finale la francese Kristina Mladenovic, numero 17 del ranking mondiale, dopo una maratona i tre set con il punteggio di 7-5, 6-7 (5), 6-2 in 2 ore e 46 minuti di gioco.