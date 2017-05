Bouchard vs Sharapova, lotta senza esclusione di colpi (fantastici)

Evidentemente Maria Sharapova non si aspettava che la Bouchard sarebbe arrivata su quella palla, ribattuta con maestria di rovescio dall'altra parte della rete proprio dalla russa: evidentemente la carica e la rabbia di Bouchard sono state tramutate in energia positiva dalla canadese. Dritto all'incrocio delle linee, e punto alla canadese. 7-5 2-6 6-4 il finale per quest'ultima.

Qui gli highlighs del match: