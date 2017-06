Wta Maiorca: Vinci si aggiudica il derby contro Errani. 6-2 6-1 in meno di un'ora

Derby azzurro al primo turno del torneo WTA di Mallorca. Roberta Vinci e Sara Errani si sono infatti sfidate sull’erba spagnola. A vincere è stata la giocatrice tarantina, che ha prevalso nettamente in due set 6-2 6-1 in soli 58 minuti di gioco. La sfida tra le due giocatrici italiane non era prevista: Vinci doveva infatti affrontare l’estone Anett Kontaveit, che però stamattina ha dato forfait. Il ripescaggio ha premiato Errani e la sorte ha voluto che le due (ex) Cichis tornassero a sfidarsi per la prima volta dopo il divorzio. L’ultima sfida infatti, risaliva a Sydney, nel 2014, anno che permise alle due azzurre di completare il Career Grand Slam di doppio con la vittoria a Wimbledon. Tornando ai giorni nostri, la partita è durata solo qualche game, con Roberta Vinci che, complici le difficoltà a tenere la battuta da parte di Errani, piano piano ha preso il largo accedendo quindi al secondo turno dove affronterà la vincente del match tra Kirsten Flipkens e Mandy Minella.

Come tutti i derby l’inizio di partita è teso, figuriamoci poi se in ballo ci sono anche vecchie ruggini come tra le due giocatrici italiane. Pur avendo saputo con poco preavviso di scendere in campo l’una contro l’altra, Vinci ed Errani si conoscono bene e cominciano a sfidarsi a suon di back da fondo campo. Il match è bloccato tatticamente e nessuna delle due vuole scoprirsi. La battaglia di fioretto però, è più congeniale alla Vinci, che nel quarto game ottiene il break. Errani si scuote e comincia a prendersi qualche rischio in più, soprattutto con il dritto, riprendendosi la battuta nel turno successivo. Sarita però diventa meno incisiva al servizio e Vinci ne approfitta, guadagnandosi tre palle break. La terza è quella buona, complice la deviazione del nastro. Stavolta la pugliese non si fa sorprendere e, dopo aver confermato il break, strappa nuovamente la battuta alla sua avversaria, grazie ad una bella risposta aggressiva di dritto chiusa a rete. Il primo set termina quindi 6-2 in favore di Vinci.

Il set perso, anziché indurre alla reazione Sara Errani, la fa sprofondare letteralmente. La romagnola infatti, cede il servizio per la quarta volta consecutiva nel secondo game del set, soffrendo ancora la risposta aggressiva della Vinci. Quest’ultima, al contrario, gioca in fiducia e tiene a 0 i primi due turni di battuta. Il vantaggio della tarantina arriva fino al 4-0, con un altro break. Quando Sarita sembra aver mollato psicologicamente però, ecco che si presenta l’occasione di riaprire il match. Errani recupera uno dei due break di svantaggio ma l’illusione dura giusto il tempo del cambio campo: l’azzurra perde il servizio per sesta volta consecutiva su sette turni disputati, perdendo il match 6-2 6-1.

