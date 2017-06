WTA Mallorca: Roberta Vinci batte la belga Kirsten Flipkens e vola ai quarti

Magnifica prestazione di Roberta Vinci, che supera la qualificata belga Kirsten Flipkens per 64 57 62 dopo una battaglia durata 2 ore e 16 minuti, e vola ai quarti di finale del torneo WTA International di Mallorca, dove attende di conoscere il nome della sua prossima avversaria, che uscirà dallo scontro tra la qualificata slovacca Jana Cepevola e la francese Caroline Garcia, numero 3 del seeding.

Nel primo set la tennista tarantina, testa di serie numero 6 del tabellone, è stata solidissima al servizio, non concedendo alcuna palla break nei propri turni al servizio. Di contro la giocatrice belga, numero 88 WTA, va sotto 15-40 già nel corso del terzo gioco, ma si aggrappa al servizio e si salva, salendo sul 2-1. Nel corso del quinto gioco il copione è identico, ma stavolta la pugliese alla prima occasione opera il break, che si rivelerà decisivo, e sale 3-2 e servizio. Il canovaccio dei turni al servizio dell’italiana resta sempre lo stesso: la tarantina sale 40-15, si fa riavvicinare sul 40-30 ma poi chiude senza dover ricorrere ai vantaggi. Fa eccezione solo il decimo ed ultimo gioco, nel corso del quale Vinci chiude al primo set point.

Nel secondo set la partita sembra mettersi subito in discesa per l’azzurra che si porta 0-40 sul servizio avversario e opera subito il primo allungo. Il break viene confermato agevolmente nel gioco successivo, ma Flipkens riesce a restare aggrappata al match. Nel quarto gioco si incrinano le certezze al servizio della tarantina che, pur senza annullare break point, è costretta a ricorrere ai vantaggi per salire 3-1. Vinci addirittura ha la palla per portarsi sul 4-1 pesante ma non la sfrutta e permette all’avversaria di rientrare in partita. Inizia così una serie di break e controbreak che porta la partita sul 4-4. Nel nono game la belga annulla una palla break e si porta per la prima volta in vantaggio nel set, Vinci tiene però la battuta nel decimo gioco e resta nella partita. La tarantina costringe l’avversaria ai vantaggi anche nel gioco seguente, ma la belga si salva ancora e mette pressione a Vinci, la quale, giocando il peggior turno al servizio dell’intero incontro, cede la battuta a 0 e consegna il set all’avversaria.

La partita decisiva si apre, come il set precedente, con un break dell’azzurra, che alla terza opportunità si porta 1-0 e servizio. Lo strappo viene confermato dalla tarantina, con qualche patema, nel gioco seguente, mentre la belga appare nuovamente in difficoltà e deve ricorrere ancora ai vantaggi: Vinci letale e 3-0 pesante. Il doppio break viene confermato rapidamente dall’italiana, che vola 4-0. L’avversaria riesce a tenere finalmente la battuta e si porta 1-4, ma Vinci dopo esser stata sotto 15-30, infila 3 punti di fila e si assicura la doppia opportunità di andare a servire per il match. La nostra portacolori ha un match point già nel settimo gioco, ma deve attendere ancora qualche minuto per chiudere la contesa: in un interminabile ottavo gioco, dopo aver annullato anche due palle break, alla terza occasione (quarto match point totale) la tarantina porta a casa la qualificazione ai quarti.

WTA International Mallorca, secondo turno

Vinci (Ita, 6) b. Flipkens (Bel, Q) 64 57 62

Foto: Pagina Facebook Supertennis