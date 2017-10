Wta Pechino: Sharapova e Halep agli ottavi una contro l'altra

Maria Sharapova e Simona Halep avanzano al "China Open", torneo Wta in corso sui campi in cemento di Pechino, in Cina. La russa, numero 104 del ranking mondiale, in gara con una wild card, ha battuto per 6-4 4-6 6-1 nel derby russo Ekaterina Makarova, numero 33 Wta e approda agli ottavi di finale. Successo anche per la rumena Halep, numero 2 Wta, che ha beneficiato di un ritiro: la sua avversaria, la slovacca Magdalena Rybarikova, numero 28 del ranking, ha infatti alzato bandiera bianca sul punteggio di 6-1 2-1 per la Halep. Le due si affronteranno al prossimo turno per l'ottava volta: tutti e 7 i precedenti sono a favore della siberiana.