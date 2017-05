Wta Praga: trionfa Barthel, battuta in finale Kristyna Pliskova

E' Mona Barthel la vincitrice del 'J&T Banka Prague Open 2017', torneo Wta International che si è concluso sui campi in terra rossa della capitale della Repubblica Ceca. In finale la tedesca, numero 82 Wta, passata attraverso le qualificazioni, ha battuto in rimonta per 2-6 7-5 6-2, in poco meno di due ore di gioco, la ceca Kristyna Plyskova, numero 58 del ranking mondiale e gemella della top-player Karolina. Per la 26enne di Bad Segeberg si tratta del quarto titolo in carriera su sette finali disputate, il primo da Bastad del 2014.