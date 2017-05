Incredibile Bacsinszky: cade, colpisce da terra e fa punto

Sulla terra battuta si scivola: Rafa Nadal è il più rande interprete degli allunghi sfruttando il minor attrito di questa superficie; ma si sa, la potenza è nulla senza il controllo e se il maiorchino è un maestro di forza ed equilibrio, non a tutti riesce di stare in piedi in corsa sul rosso.

E' quello che accade a Timea Bacsinszky nel primo turno del torneo di Rabat: la svizzera, però, riesce comunque a colpire la pallina e quello che è più clamoroso ancora è che fa anche punto! Forse deconcentrando l'avversaria per il ruzzolone, costringe Johanna Larsson a distrarsi e la svedese spedisce la pallina in corridoio. Per la cronaca, la Bacsinszky vincerà l'incontro per 6-3 6-1.