Schiavone rullo compressore: dopo Bogotà è ancora in finale!

Più forte anche del mal di schiena, immortale Francesca Schiavone. Capace di raggiungere una finale giocando per tutta la settimana con addosso un busto, tipo quello usato dai motociclisti. È successo al Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem, torneo Wta International da 250mila dollari di montepremi in corso sui campi in terra rossa di Rabat, in Marocco.

In semifinale la 36enne milanese, numero 100 Wta, in gara con una wild card, ha sconfitto per 7-5, 6-4, in poco più di due ore di gioco, l'uzbeka naturalizzata statunitense Varvara Lepchenko, numero 73 Wta. Sabato in finale Schiavone troverà Anastasia Pavlyuchenkova, che ha battuto l'altra azzurra Sara Errani.