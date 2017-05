Sfuma il derby in finale: Errani ko in semi dalla Pavlyuchenkova

Si interrompe in semifinale il cammino di Sara Errani nel torneo WTA di Rabat, dopo la sconfitta della bolognese contro la russa Anastasia Pavlyuchenkova per 6-4, 6-0 dopo un’ora e 18 minuti di una sfida mai in discussione.

Primo set: avvio di gara in favore della numero 16 del mondo, che si porta subito sul 3-0, concedendo il break nel quarto gioco, con Sarita che accorcia fino al 4-2, prima di strappare all’avversaria il servizio anche nell’ottavo parziale, impattando così sul 4-4. L’equilibrio dura però poco, con Pavlyuchenkova che conquista il turno in battuta del 5-4, chiudendo poi sul 6-4 alla prima occasione utile, totalizzando anche il 55% dei punti dalle prime palle.

Secondo set: la ripresa è totalmente dominata dall’atleta russa, capace di rifilare un netto 6-0 all’azzurra, con Sara che non riesce a convertire oltre il 22% delle prime di servizio.