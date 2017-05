Wta Rabat: Errani e Schiavone si qualificano al secondo turno

Esordio positivo per Francesca Schiavone e Sara Errani nel Grand Prix de SAR La Princesse, torneo Wta International da 250mila dollari di montepremi in corso sui campi in terra rossa di Rabat, in Marocco. La Schiavone, numero 100 Wta, che ha ricevuto una wild card, ha battuto al primo turno l'ungherese Timea Babos, numero 34 del ranking mondiale e quarta favorita del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-1. Errani, numero 102 Wta, ha invece superato la russa Anna Blinkova, numero 127 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-3, 6-3.

Video - McEnroe: "Sharapova, se sei diabetica perché crei caramelle?" 02:11