Svitolina in rimonta, adesso Roma è sua: Halep battuta in tre set

Roma ha una nuova regina. Elina Svitolina ha vinto gli Internazionali BNL d'Italia femminili che si sono conclusi sui campi in terra rossa del Foro Italico.

In finale l'ucraina, numero 11 Atp ed ottava testa di serie, ha battuto in rimonta per 4-6 7-5 6-1, in due ore e 7 minuti di partita, la rumena Simona Halep, numero 4 del ranking mondiale e sesta testa di serie.

Per la giocatrice di Odessa è l'ottavo titolo in carriera, il quarto in questa stagione dove si è imposta in tutte e quattro le finali che ha giocato (in precedenza era andata a segno a Taipei City, Dubai ed Istanbul). Da lunedì Elina salirà in sesta posizione nella classifica mondiale, suo best ranking.