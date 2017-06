Wta 's-Hertogenbosch: Natalia Vikhlyantseva e Anett Kontaveit in finale

Natalia Vikhlyantseva e Anett Kontaveit si affronteranno domani nella finale del 'Ricoh Open-Grass Court Championships', torneo Wta International con un montepremi di 226.750 dollari in corso sui court in erba di s-'Hertogenbosch, in Olanda, uno dei due appuntamenti (l'altro è Nottingham) che inaugurano la stagione del tennis sui prati. In semifinale la russa, numero 74 Wta, ha sconfitto per 6-3 7-5, in un'ora e 18 minuti di gioco, la croata Ana Konjuh, numero 33 Wta e quinta favorita del seeding, che nei quarti aveva annullato ben 5 match-points all'altra russa Elena Rodina. L'estone, numero 49 Wta, ha invece battuto in rimonta per 3-6 7-6(0) 6-2, in due ore esatte di partita, l'ucraina Lesia Tsurenko, numero 37 del ranking mondiale e settima testa di serie. Per la 20enne di Volgograd, in questa stagione semifinalista a San Pietroburgo, si tratta della prima finale in carriera: domenica si giocherà il titolo con la 21enne di Tallinn, che ha invece già giocato una finale in carriera, lo scorso aprile a Biel, in Svizzera, stoppata sul più bello dalla ceca Marketa Vondrousova.