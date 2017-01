Tennis, WTA San Pietroburgo 2017: Roberta Vinci mette ko la Babos e vola al secondo turno

Buona la prima per Roberta Vinci nel torneo WTA di San Pietroburgo, grazie alla vittoria in tre set 6-3, 3-6, 6-4 sull’ungherese Timea Babos, numero 30 del ranking mondiale, al termine di un match molto avvincente e ricco di colpi di scena.

Primo set: avvio di gara in favore dell’azzurra, che conquista il break già nel secondo game, portandosi poi sul 3-0 nel proprio turno in battuta. La frazione sembra ormai acquisita, ma la 30esima forza della classifica internazionale riesce a recuperare tutto il distacco, impattando sul 3-3, rimontando dallo 0-40 nel sesto gioco. Il finale è però completamente in favore della pugliese, che strappa ai vantaggi il servizio del 5-3, chiudendo la pratica con il definitivo 6-3.

Secondo set: la ripresa si mostra sin da subito molto equilibrata, con il tabellone che si ritrova a segnare il 2-2, con il primo allungo che arriva nel sesto game, quando la Babos, dopo aver annullato un break nel quinto parziale, riesce a portarsi sul 4-2. Roberta non molla la presa, accorcia sul 4-3, ma cede subito il servizio del 5-3, con la magiara che chiude sul 6-3.

Terzo set: avvio difficoltoso per la finalista dello US Open 2015, che perde il turno in battuta nel primo game, pareggiando la situazione solamente sul 3-3. Il match procede su una situazione di sostanziale equilibrio, nel quale le due tenniste riescono non senza soffrire a tenere il servizio fino al 4-4, con la Babos che annulla due match point, ma si arrende con il definitivo 6-4.

Dalle statistiche emerge la superiorità dell’azzurra nei punti messi a segno dalla seconda di servizio, ovvero il 51%, contro il misero 33% dell’avversaria.

Ottima vittoria dunque per la campionessa in carica del torneo russo, che al secondo turno se la vedrà con la vincente della sfida tra la tedesca Andrea Petkovic e la rumena Irina Begu.

Foto: pagina Facebook Supertennis