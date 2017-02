Vinci avanza ai quarti, Petkovic ko

Roberta Vinci approda ai quarti di finale del 'St. Petersburg Ladies Trophy', torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 776,000 dollari in corso sul veloce della 'Sibur Arena' di San Pietroburgo, in Russia. La giocatrice azzurra, campionessa in carica, ha superato al secondo turno la tedesca Andrea Petkovic, numero 52 Wta, proveniente dalle qualificazioni, con un doppio 6-4, in un'ora e 37 minuti di gioco. La tennista tarantina ora conduce dunque per 2-1 nei precedenti.

Al prossimo turno Vinci affronterà la vincente del confronto tra Venus Williams, reduce dalla finale agli Australian Open, e la francese Kristina Mladenovic. Tra le big la prima ad approdare ai quarti di finale è la rumena Simona Halep, numero 4 del ranking Wta e principale favorita del torneo, che entrando in gara direttamente al secondo turno ha superato per 6-4 7-6(2) la croata Ana Konjuh, numero 39 Wta.