Anche la Vinci saluta: niente semifinale, a Maiorca vince la francese Garcia

Esce ai quarti di finale anche Roberta Vinci: a maiorca l'azzurra cede in due set alla francese Garcia. Finisce 6-2, 7-6 in poco più di un'ora e mezza gioco. Una partita che inizia con il piede sbagliato per la Vinci, che regala subito il break alla francese Caroline Garcia nel primo game della partita. La tarantina non riesce a dare una svolta al suo match e finisce con il perdere nettamente per 6-2 il primo set, dopo aver sprecato nel secondo game una palla del controbreak, che avrebbe regalato tutt’altro sapore al set.

Nel secondo set il copione sembra lo stesso, la Garcia trova quasi subito il break e sembra potersi involare agilmente. La francese va in difficoltà e Robertina recupera prima il servizio e poi si conquista tre palle del controbreak, che trasforma alla seconda occasione salendo sul 5-3. La tarantina vede però il suo sforzo vanificato dal rientro della transalpina, che strappa per la seconda volta nel set il servizio ed evita a Roberta Vinci di allungare la partita al terzo set. La Garcia risale sul 5-5 e trascina la contesa al tie break: ha la meglio la francese che così strappa il pass per la semifinale contro la lettone Sevastova.