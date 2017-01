WTA Shenzen: esordio vincente per Camila Giorgi

Buona la prima nel nuovo anno per Camila Giorgi, che supera in tre set (1-6 7-6 6-3) nel torneo WTA di Shenzen la rumena Ana Bogdan, numero 130 del mondo e ripescata come lucky loser dopo il forfait della svizzera Timea Bacsinszky. Il primo set è totalmente dominato dalla rumena, che sfrutta i numerosi errori dell’azzurra. Dopo l’1-1 iniziale, Bogdan vince i successivi cinque game, strappando per tre volte il servizio all’azzurra e chiudendo il parziale per 6-1. Nel secondo arriva il break di Camila nel terzo game, ma l’azzurra perde immediatamente il servizio nel gioco successivo. Break e controbreak anche tra nono e decimo game e di conseguenza si va al tiebreak, dove Giorgi si impone per 7-5. Agguantata la parità, la 25enne di Macerata si porta avanti per prima anche nel terzo set. Giorgi prima difende una palla break nel quinto gioco, poi strappa il servizio all’avversaria nel game successivo, portandosi sul 4-2. Camila non concede più nulla nei propri turni di battuta e conquista il set per 6-3, qualificandosi per il secondo turno dove affronterà la cinese Saisai Zheng, numero 85 Wta, già sconfitta nel 2012 sull’erba di Nottingham