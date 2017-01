Camila Giorgi ai quarti finale: Saisai Zheng sconfitta in tre set

Prosegue ai quarti di finale in cammino di Camila Giorgi nel torneo WTA di Shenzhen, dopo la vittoria 5-7, 7-5, 6-4 sulla cinese Saisai Zheng, numero 84 della classifica mondiale, al termine di una sfida molto combattuta e ricca di spettacolo, durata oltre tre ore.

Primo set – Avvio shock per l’azzurra, che cede il servizio iniziale, ritrovandosi poi in svantaggio sul 2-0. Camila è in netta difficoltà, rischia per ben due volte il break nel quinto game, per poi lasciare il turno in battuta nel settimo parziale, con il tabellone che segna il 5-2 in favore della tennista di casa. Sembra finita, ma ecco che la maceratese riemerge dalle tenebre, inanellando una serie di quattro giochi consecutivi, e ritrovandosi addirittura sul 6-5. Il finale è molto palpitante, con la Zheng capace di pareggiare sul 6-6, prima di vincere il tie-break (ed il set) per 7-5.

Secondo set – Molto equilibrata anche la ripresa, con le due tenniste che si strappano a vicenda il servizio nel terzo e nel quarto game, così come nel nono e nel decimo parziale, senza dunque riuscire a prendere il largo. Lo scatto da finisseur è però dell’atleta del Bel Paese, capace di conquistare due game consecutivi, cadendo appena un 15 e aggiudicandosi la frazione 7-5.

Terzo set – Sotto 2-1, la Giorgi recupera una palla break nel quarto gioco, prima di riuscire a mettere in difficoltà l’avversaria, prendendo il largo fino al 5-2, ipotecando di fatto la vittoria. Saisai Zheng non demorde, accorcia fino al 5-4, ma è costretta a cedere con il definitivo 6-4.

Dalle statistiche emerge una sostanziale parità, con il fattore decisivo che risulta quello degli ace, dove Camila totalizza ben 6 conclusioni vincenti da fondo campo, contro le 2 dell’avversaria.

Una vittoria di carattere per l’azzurra, che soffre molto prima di raccogliere le forze e risultare decisiva nei momenti più importanti. Il cammino della maceratese prosegue dunque ai quarti di finale, dove Camila affronterà un’altra cinese, Qiang Wang, numero 71 della classifica mondiale.