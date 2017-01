Camila Giorgi domina la cinese Wang e vola in semifinale

Una Camila Giorgi in versione schiacciasassi si qualifica per la semifinale del torneo WTA di Shenzen. In poco più di un’ora la tennista azzurra demolisce in due set la cinese Qiang Wang, numero 71 del mondo, con il punteggio di 6-0 6-2.

Non ci sono davvero stati problemi per Camila, che ha impressionato per la continuità di vincenti e per la sicurezza con i colpi da fondo. Il primo set è un monologo della 25enne di Macerata, che strappa per tre volte il servizio all’avversaria e chiude agevolmente per 6-0.

Nel secondo set sembra esserci una reazione della cinese, che ottiene il break nel terzo game. Immediato, però, arriva il controbreak dell’azzurra e poi Giorgi si ripete anche nel sesto game, salendo fino al 5-2. L’ennesimo break arriva nell’ottavo gioco e al terzo match point l’azzurra chiude per 6-2.

Adesso in semifinale Camila affronterà l’americana Alison Riske, numero 39 del mondo, che ha sconfitto nei quarti di finale la polacca Agnieszka Radwanska, numero tre del mondo, in tre set con il punteggio di 6-2 3-6 6-0.