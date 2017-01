Tennis, WTA Shenzhen 2017: Camila Giorgi ko in semifinale. L’azzurra superata in due set da Alison

Termina in semifinale l’avventura di Camila Giorgi nel WTA di Shenzhen (Cina). L’azzurra è stata sconfitta da Alison Riske, n.39 del ranking, con il punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 17 minuti di gioco. Un incontro nel quale la Giorgi non è riuscita a trovare continuità nel proprio tennis al cospetto di un’avversaria abile nel giocare i punti importanti.

Nel primo set Camila si costruisce ben 3 palle break nel secondo game senza però sfruttare l’occasione. Il match segue l’ordine dei servizi fino al settimo gioco quando, al termine di una lunga battaglia dal 40-15 per la marchigiana, la Riske strappa il servizio alla tennista nostrana. Un break devastante per gli equilibri della Giorgi che crolla letteralmente, perdendo nuovamente la battuta nel nono game e la frazione 6-3.

Nel secondo set sono fatali all’italiana i primi due giochi nei quali la Riske, grazie ad un parziale di 8 punti a 0, ottiene il break senza più concedere nessun’altra opportunità all’azzurra. Il rendimento al servizio consente alla statunitense, infatti, di gestire il confronto fino all’epilogo finale (6-3).

