WTA Stanford: sconfitta all’esordio per Francesca Schiavone

Subito eliminata Francesca Schiavone nel torneo Wta di Stanford. La milanese è stata sconfitta in due set dall’ucraina Kateryna Bondarenko, numero 111 del mondo, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo quasi un’ora e mezza di gioco. La partita era iniziata anche bene per l’azzurra, che aveva trovato il break nel terzo game del primo set. Purtroppo Bondarenko è riuscita immediatamente ad ottenere il controbreak e successivamente strappa il servizio nell’ottavo game alla milanese, portandosi sul 5-3. Nel gioco successivi al secondo set point Bondarenko chiude la prima frazione per 6-3. Il secondo set è caratterizzato da ben sette break. I primi sei sono consecutivi con l’ucraina sempre avanti e con Schiavone che riesce a rimontare fino al 3-3. Nel nono game l’azzurra concede altre due palle break e la seconda è decisiva per Bondarenko, che nel gioco successivo, al secondo match point, chiude i conti per 6-4.