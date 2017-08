Maria Sharapova ritorna e vince: successo sofferto su Jennifer Brady

Anche questa volta quello di Maria Sharapova è stato un ritorno vincente. La russa, attualmente numero 171 del ranking mondiale, ha sconfitto per 6-1, 4-6, 6-0, in poco più di due ore di partita, la statunitense Jennifer Brady, numero 80 Wta, nel primo turno del il Bank of the West Classic, torneo Wta Premier dotato di un montepremi di 776.000 dollari - per il quale la russa ha ricevuto una wild card - in corso sui campi in cemento della Stanford University, in California.

Al secondo turno, la siberiana - che ha compiuto trent'anni lo scorso 19 aprile -, dovrà vedersela con l'ucraina Lesia Tsurenko, numero 32 del ranking mondiale.