Maria Sharapova affronterà la Vinci a Stoccarda nel match del rientro

Sarà Roberta Vinci la prima avversaria di Maria Sharapova nel suo ritorno al tennis. La siberiana, terminata la squalifica per la positività al Meldonium, torna nel circuito Wta nel torneo di Stoccarda dove ha ricevuto una wild card. Pochi minuti fa si è effettuato il sorteggio del main draw dove la russa ha pescato proprio la tarantina.

Roberta Vinci, Indian Wells 2017LaPresse

La siberiana dovrà, invece, pazientare fino al prossimo 15 maggio per sapere se potrà giocare al Roland Garros. Il presidente della Federazione francese Bernard Giudicelli ha reso noto durante la presentazione del torneo che in quella data si terrà una riunione definitiva per prendere la decisione in merito all''invito' per la tennista russa. Nel caso in cui la risposta dovesse essere negativa la Sharapova potrebbe giocare le qualificazioni dello Slam francese ma solo se nel frattempo fosse riuscita a raggiungere la finale di Stoccarda.