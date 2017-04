Sharapova avanti tutta: batte anche la Makarova ed evita la Muguruza

Avanti tutta. Maria Sharapova non sbaglia e conferma un rendimento senza cedimenti anche nel secondo turno a Stoccarda. Dopo il successo ai danni di Roberta Vinci nel match del ritorno, la siberiana è riuscita a sconfiggere Ekaterina Makarova in un’altra partita vinta in due soli set con il punteggio di 7-5, 6-1.

Primo set tirato, secondo senza storia. La vera differenza rispetto al ritorno contro la Vinci sta nel rendimento più oscillante del servizio. Potente e preciso in alcune occasioni, ma anche meno costante e in grado di fruttare ben 8 doppi falli.

Un ritorno alla norma che non pare però fermare la corsa di Masha, che si qualifica per i quarti di finale nel torneo già vinto tre volte in carriera.

Adesso, per lei, si aprono scenari interessanti. L’avversaria nel prossimo turno non sarà infatti la temibile Garbine Muguruza ma Anett Kontaveit, numero 73 al mondo che ha sconfitto a sorpresa proprio la spagnola (2-6, 7-6, 6-1 il punteggio).