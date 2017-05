Wta Strasburgo: Giorgi al secondo turno: sfiderà Barty

Esordio positivo per Camila Giorgi nel tabellone principale degli 'Internationaux de Strasbourg', torneo Wta International con un montepremi di 250.000 dollari in corso sulla terra rossa di Strasburgo, in Francia. La 25enne marchigiana, numero 99 del ranking mondiale, passata attraverso le qualificazioni, ha battuto in rimonta per 1-6, 6-1,6-1, in un'ora e 25 minuti, la russa Elena Vesnina, numero 15 Wta e seconda testa di serie, in gara con una wild card. Per Camila si è trattato del primo successo in tre confronti con la 30enne di Lvov.

Al secondo turno la Giorgi troverà dall'altra parte della rete l'australiana Ashleigh Barty, numero 84 Wta, anche lei proveniente dalle qualificazioni: tra le due non ci sono precedenti.