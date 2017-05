Wta Strasburgo: titolo a Stosur, Gavrilova battuta in rimonta

Samantha Stosur ha conquistato il titolo degli 'Internationaux de Strasbourg', torneo Wta International con un montepremi di 250.000 dollari svoltosi sulla terra rossa di Strasburgo, in Francia. La tennista australiana, numero 24 Wta e sesta testa di serie, in tabellone con una wild card, ha battuto in rimonta in finale la connazionale Daria Gavrilova, numero 25 Wta e settima forza del seeding, in tre set con il punteggio di 5-7 6-4 6-3, in due ore e 46 minuti di gioco. Per la 33enne di Brisbane si tratta del nono titolo della carriera, il primo dopo due anni (si era imposta proprio a Strasburgo nel 2015), in 24 finali disputate. Per Gavrilova invece era la seconda finale in carriera dopo quella raggiunta a Mosca lo scorso autunno e persa contro Svetlana Kuznetsova.