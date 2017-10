WTA Suzhou: Sara Errani in semifinale contro Kurumi Nara

Sara Errani è in semifinale al 60mila dollari di Suzhou, in Cina: la 30enne romagnola, risalita al numero 180 del ranking mondiale dopo la semifinale della scorsa settimana nel Wta di Tianjin (dove ha vinto il titolo in doppio) - suo primo impegno nel tour dopo la squalifica di due mesi comminatale dall’ITF per assunzione (accidentale) di letrozolo - nei quarti ha liquidato per 6-2, 6-1 la cinese Yuxuan Zhang, numero 530 Wta, in gara con una wild card. Prossima avversaria per l'azzurra - sabato - la giapponese Kurumi Nara, numero 103 Wta e seconda favorita del seeding.