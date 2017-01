Wta Sydney: titolo a Konta, Radwanska sconfitta in finale

Secondo titolo in carriera per Johanna Konta, a segno nell''Apia International Sydney', torneo Wta Premier che si è concluso sul cemento della metropoli australiana, uno degli ultimi due appuntamenti prima degli Aus Open. In finale la britannica, numero 10 Wta e sesta testa di serie, ha battuto per 6-4 6-3, in appena un'ora e 21 minuti di gioco, la polacca Agnieszka Radwanska, numero 3 del ranking mondiale e seconda testa di serie.