Roberta Vinci eliminata agli ottavi di finale da Barbora Strycova

Neanche il tempo di festeggiare il successo del primo incontro che l’avventura di Roberta Vinci a Sydney (Australia) è gia finita. L’azzurra è stata infatti sconfitta, nel match valevole per gli ottavi di finale del torneo australiano, da Barbora Strycova, n.19 del ranking, con il punteggio di 6-2 6-3 in 1 ora 21 minuti di gioco. Un ko netto per la tarantina mai davvero in partita e perennemente in sofferenza con il servizio spesso territorio di conquista dell’avversaria.

Nel primo set l’avvio di Roberta non è dei migliori: break in apertura partendo da uno 0-40 e non riuscendo a rimontare. Vinci che, però, reagisce subito strappando a sua volta la battuta alla ceca. Gli scambi procedono sul filo dell’equilibrio con due palle break annullate per parte fino al 2-2. Da quel momento la Strycova cambia marcia infliggendo un passivo di 4 giochi a zero alla nostra portacolori incapace di porre rimedio al tennis aggressivo della rivale. Reazione di orgoglio che Roberta esibisce nell’ottavo game, il più lungo della partita, nel corso del quale l’azzurra ha tre palle break per accorciare le distanze ma al sesto set point la n.19 del mondo chiude 6-2 la frazione.

Nel secondo set ancora una volta la partenza della pugliese è ad handicap: nuovo break e subito sotto 2-0. Enormi difficoltà per la tennista nostrana al servizio, in balia spesso e volentieri delle risposte della ceca. Dopo aver sventato tre palle break nel terzo gioco e sprecato, purtroppo, una chance nel quinto, Roberta concede un nuovo break nel settimo. A poco serve il parziale recupero del game successivo dal momento che l’italiana per la terza volta nella frazione non riesce a mantenere la battuta regalando di fatto il successo all’avversaria (6-3).