Roberta Vinci buona la prima: Sakkari sconfitta in due set e ottavi conquistati

Inizia bene l’avventura di Roberta Vinci nel WTA di Sydney (Australia). L’azzurra ha sconfitto nettamente, infatti, Maria Sakkari, n.94 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-0 in 1 ora e 14 minuti di gioco e dovrà vedersela agli ottavi di finale con Barbora Strycova (n.19 del mondo).

Un match combattuto nella prima metà del primo set quando sia la pugliese che la greca sono costrette a far fronte alle grandi difficoltà del servizio con la risposta. Ben 4 break, due per parte, nei primi cinque game parlano chiaro sull’andamento dell’incontro. Tuttavia la maggior completezza tennistica della Vinci viene fuori e, strappando ancora una volta la battuta all’ellenica nel nono gioco, si aggiudica la prima frazione sul 6-4.

Il secondo set è un monologo della tarantina che non dà scampo alcuno alla rivale, decisamente scoraggiata dopo aver perso la frazione precedente. Una Sakkari in calo che fa da contraltare ad un innalzamento nel tennis dell’italiana che domina la scena in lungo ed in largo, concedendo la miseria di 3 punti sul proprio servizio, e chiudendo con un 6-0 che non ammette repliche.

