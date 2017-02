WTA Taiwan: Safarova battuta, Peng prima finalista

Shuai Peng è la prima finalista del 'Taiwan Open', torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sui campi in cemento di Taipei City, a Taiwan. Nella parte bassa del tabellone la cinese, numero 71 del ranking mondiale, dopo aver eliminato l'australiana Samantha Stosur, numero 23 Wta e seconda favorita del seeding, ha sconfitto per 6-4 6-2 la ceca Lucie Safarova, numero 55 Wta. Nella semifinale della parte alta si affrontano invece l'ucraina Elina Svitolina, numero 13 Wta e prima testa di serie del torneo, che nei quarti ha annullato tre match point nel nono gioco del set decisivo alla 22enne tunisina Ons Jabeur, numero 181 Wta e partita dalle qualificazioni, prevalendo per 61 36 76(4), e la lussemburghese Mandy Minella, numero 93 Wta.