WTA Taiwan: Svitolina affronterà Peng in finale

Taipei City (Taiwan), 4 feb. (LaPresse) - Sarà Elina Svitolina ad affrontare Shuai Peng nella finale del 'Taiwan Open', torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari in corso sui campi in cemento di Taipei City, a Taiwan. La 22enne ucraina, numero 13 Wta e prima testa di serie, dopo la vittoria-thrilling quarti annullando tre match point alla 22enne tunisina Ons Jabeur, numero 181 Wta e partita dalle qualificazioni, ha trionfato in semifinale contro la lussemburghese Mandy Minella, numero 93 Wta ,imponendosi 6-3 6-2 in un'ora e 8 minuti.