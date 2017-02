WTA Taiwan: titolo a Elina Svitolina, Shuai Peng ko in finale

Taipei (Taiwan), 5 feb. (LaPresse) - E' Elina Svitolina la vincitrice del Taiwan Open, torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari che si è concluso sui campi in cemento di Taipei City, a Taiwan. In finale la 22enne ucraina, numero 13 Wta e prima testa di serie, ha liquidato per 6-3, 6-2, in un'ora ed otto minuti di gioco, la cinese Shuai Peng, numero 71 del ranking mondiale. Per la Svitolina si tratta del quinto titolo Wta in carriera su sette finali disputate.