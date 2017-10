WTA Tianjin, ancora pioggia e rientro di Sara Errani rimandato.: anche oggi si gioca domani

Anche oggi si gioca domani a Tianjin. Il temporale che si è abbattuto ieri sulla cittadina cinese non sembra avere intenzione di fermarsi ed anche nella giornata di oggi non si è praticamente giocato per via del maltempo. Ieri era stato giocato un solo match di doppio (indoor) ed anche oggi nessun incontro di singolare è stato disputato. Rimandato, dunque, il rientro in un main-draw di Sara Errani, dopo i due mesi di squalifica per l’assunzione del letrazolo. La giocatrice azzurra ha superato le qualificazioni ed al primo turno affronterà l’ucraina Kateryna Kozlova. Non solo, oggi erano previsti anche gli esordi di Maria Sharapova, in campo con una wild card, e Petra Kvitova. Il programma è stato dunque spostato a domani, quando si spera che la pioggia (oltre al forte vento che comunque mette in pericolo l’incolumità delle giocatrici) conceda una tregua.

