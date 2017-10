WTA Tianjin: eliminata a sorpresa Kvitova

Tianjin (Cina), 11 ott. (LaPresse) - Eliminata a sorpresa la seconda testa di serie Petra Kvitova ai 'Tianjin Open', torneo Wta dotato di un montepremi di 500mila dollari in corso sui campi in cemento di Tianjin, in Cina. La ceca, numero 17 Wta, reduce dalla semifinale di Pechino, è incappata in una delle sue giornate storte: la 27enne di Bilovec è stata infatti battuta all'esordio per 6-4 5-7 6-4, in due ore ed un quarto di gioco, dalla cinese Lin Zhu, numero 113 del ranking mondiale.