Wta Tianjin: Errani al rientro supera il primo turno delle qualificazioni

Tianjin (Cina), 7 ott. (LaPresse) - Ritorna nel circuito con un comodo successo Sara Errani. La 30enne romagnola ha scelto il Tianjin Open, torneo Wta International dotato di un montepremi di 500mila dollari che si disputa sui campi in cemento di Tianjin, in Cina, per rientrare nel tour dopo la squalifica di due mesi comminatale dall’ITF per assunzione (accidentale) di letrozolo. L'azzurra, scesa al numero 281 del ranking mondiale, nel primo turno nelle qualificazioni - dove è la 12esima testa di serie - ha sconfitto per 6-2, 6-1, in poco meno di un'ora e 3 minuti, la cinese Xiaodi You, 21 anni, numero 533 Wta.